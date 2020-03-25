В среду, 25 марта, во многих регионах ожидается солнечная и сухая погода.

Днем в Украине ожидается сильный ветер, температура воздуха опустится до -7 градусов.

На Западе днем ожидается от 4 до 7 градусов тепла, а ночью резко похолодает — до -7 градусов.

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В южной части страны прогнозируется от 5 до 9 градусов тепла, а ночью — от -5 до 0. Порывы ветра могут достигать штормовых.

На Востоке ожидается от 5 до 9 градусов днем, а ночью — от -5 до 0 градусов.

На Севере также синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла, однако ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов.

В Киеве температура будет достигать 7 градусов тепла.

Ранее Факты ICTV писали, что по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.