Выходные на майские праздники 2020 в Украине: сколько дней

На майские праздники украинцев ожидают два дополнительных выходные. Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине 1 и 9 мая — официальные государственные выходные.

1 мая – Международный день солидарности трудящихся, который удачно выпадает на пятницу. Поэтому отдыхать украинцы будут с 1 по 3 мая.

9 мая – День победы, который приходится на субботу, поэтому понедельник, 11 мая, также будет выходным.

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Кроме того, предпраздничный день 8 мая будет укороченным на 1 час.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине в 2020 году будут отмечаться множество праздников, а некоторые из них будут даже выходными. Какие именно дни будут выходными — смотрите в календаре государственных праздников на 2020 год.