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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 25 марта

25 марта отмечается День службы безопасности Украины. С 2001 года, согласно указу президента Украины №193/2001, в этот день начали отмечать праздник.

Также 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли — день, установленный ООН в 2007 году и Международный день нерожденного ребенка. Одна из задач этого международного дня — борьба с контрацепцией и абортами.

Православные праздники:

  • память преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в 2018 году);
  • память преподобного Феофана исповедника, Сигрианского (818 год);
  • память святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604 год);
  • память преподобного Симеона Нового Богослова (1021 год);
  • память исповедника Александра Державина, пресвитера (1933 год);
  • память священномучеников Иоанна Плеханова, Константина Соколова, пресвитеров, преподобномученика Владимира (Волкова), архимандрита (1938 год);
  • память священномученика Сергия Скворцова, пресвитера (1943 год);
  • празднование Лиддской иконы Божией Матери (на столпе в Лидде) (I).

25 марта именины отмечают: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Приметы на 25 марта:

  • По ночам припадают к земле туманы, гонят снег пуще дождей.
  • Иней и туман в Феофанов день нагоняют дождь на Исакия Змеевика.
  • Туман падает — к солнцу, поднимается — к ненастью.
  • Феофан прогоняет туман.
  • Ранняя весна — летом будет много непогожих дней.
  • При поздней весне опасных заморозков не бывает.
  • Солнце, звени, снег гони, холстину земли на свет тяни.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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