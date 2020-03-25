25 марта отмечается День службы безопасности Украины. С 2001 года, согласно указу президента Украины №193/2001, в этот день начали отмечать праздник.
Также 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли — день, установленный ООН в 2007 году и Международный день нерожденного ребенка. Одна из задач этого международного дня — борьба с контрацепцией и абортами.
Православные праздники:
- память преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в 2018 году);
- память преподобного Феофана исповедника, Сигрианского (818 год);
- память святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604 год);
- память преподобного Симеона Нового Богослова (1021 год);
- память исповедника Александра Державина, пресвитера (1933 год);
- память священномучеников Иоанна Плеханова, Константина Соколова, пресвитеров, преподобномученика Владимира (Волкова), архимандрита (1938 год);
- память священномученика Сергия Скворцова, пресвитера (1943 год);
- празднование Лиддской иконы Божией Матери (на столпе в Лидде) (I).
25 марта именины отмечают: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей.
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Приметы на 25 марта:
- По ночам припадают к земле туманы, гонят снег пуще дождей.
- Иней и туман в Феофанов день нагоняют дождь на Исакия Змеевика.
- Туман падает — к солнцу, поднимается — к ненастью.
- Феофан прогоняет туман.
- Ранняя весна — летом будет много непогожих дней.
- При поздней весне опасных заморозков не бывает.
- Солнце, звени, снег гони, холстину земли на свет тяни.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.