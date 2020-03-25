25 марта отмечается День службы безопасности Украины. С 2001 года, согласно указу президента Украины №193/2001, в этот день начали отмечать праздник.

Также 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли — день, установленный ООН в 2007 году и Международный день нерожденного ребенка. Одна из задач этого международного дня — борьба с контрацепцией и абортами.

Православные праздники:

память преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в 2018 году);

память преподобного Феофана исповедника, Сигрианского (818 год);

память святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604 год);

память преподобного Симеона Нового Богослова (1021 год);

память исповедника Александра Державина, пресвитера (1933 год);

память священномучеников Иоанна Плеханова, Константина Соколова, пресвитеров, преподобномученика Владимира (Волкова), архимандрита (1938 год);

память священномученика Сергия Скворцова, пресвитера (1943 год);

празднование Лиддской иконы Божией Матери (на столпе в Лидде) (I).

25 марта именины отмечают: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей.

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Приметы на 25 марта:

По ночам припадают к земле туманы, гонят снег пуще дождей.

Иней и туман в Феофанов день нагоняют дождь на Исакия Змеевика.

Туман падает — к солнцу, поднимается — к ненастью.

Феофан прогоняет туман.

Ранняя весна — летом будет много непогожих дней.

При поздней весне опасных заморозков не бывает.

Солнце, звени, снег гони, холстину земли на свет тяни.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.