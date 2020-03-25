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Какой сегодня, 25 марта, лунный день

В среду, 25 марта, Луна пребывает в знаке Овен. Это 2 лунный день.

Этот день будет благоприятным для физических упражнений, диеты или лечебного голодания.

Также рекомендуется обратить внимание на такие негативные качества, как злость и скупость. Именно их преодоление поможет реализовать новые начинания.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

Во 2 лунный день рекомендуется больше времени уделить карьере. Также быстро возникают новые связи и знакомства.

Что можно делать 25 марта: заниматься карьерой.

Что категорически нельзя делать во 2 лунный день: злоупотреблять алкоголем.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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