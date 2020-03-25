День СБУ ежегодно отмечается 25 марта. Этот праздник был установлен в 2001 году указом президента Украины.
Ежедневно Служба безопасности Украины защищает государственный суверенитет, конституционный строй, территориальную целостность, законные интересы государства, а также обеспечивает права и свободы человека и гражданина.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем СБУ в прозе и СМС, чтобы в этот день вы могли сказать слова благодарности нашим силовикам.
День СБУ сегодня празднует страна,
И в этот день мы пьем вино до дна,
Приносим всем мы это поздравление,
И несколько красивых, нежных строк,
Чтоб много счастья было в этот день.
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Пусть вас люди не боятся.
С вами вместе пусть стремятся,
Украину защитить,
От врагов освобождать!
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Служба безопасности
Родине служи.
Мир, спокойствие страны
Крепко береги!
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Поздравляю с Днем Службы безопасности Украины и хочу пожелать выполнять свою работу правильно и качественно, всегда оставаться на страже безопасности своей страны, защищать права людей и постоянно знать, где кроется истина.
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Сердечно поздравляю сотрудников Службы безопасности Украины! Надеюсь, что в своей деятельности вы всегда будете руководствоваться патриотизмом, профессионализмом, высокой ответственностью за судьбу каждого человека, за настоящее и будущее Украины.
Поздравления с Днем СБУ в картинках
По случаю праздника Факты ICTV также собрали топ-5 громких дел, которыми занималась Служба безопасности Украины.