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Факты / Lifestyle

С Днем СБУ! Самые лучшие поздравления в картинках, прозе и СМС

День СБУ ежегодно отмечается 25 марта. Этот праздник был установлен в 2001 году указом президента Украины.

Ежедневно Служба безопасности Украины защищает государственный суверенитет, конституционный строй, территориальную целостность, законные интересы государства, а также обеспечивает права и свободы человека и гражданина.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем СБУ в прозе и СМС, чтобы в этот день вы могли сказать слова благодарности нашим силовикам.

День СБУ сегодня празднует страна,

И в этот день мы пьем вино до дна,

Приносим всем мы это поздравление,

И несколько красивых, нежных строк,

Чтоб много счастья было в этот день.

***

Пусть вас люди не боятся.

С вами вместе пусть стремятся,

Украину защитить,

От врагов освобождать!

***

Служба безопасности

Родине служи.

Мир, спокойствие страны

Крепко береги!

***

Читайте: Календарь праздников на март 2020

Поздравляю с Днем Службы безопасности Украины и хочу пожелать выполнять свою работу правильно и качественно, всегда оставаться на страже безопасности своей страны, защищать права людей и постоянно знать, где кроется истина.

***

Сердечно поздравляю сотрудников Службы безопасности Украины! Надеюсь, что в своей деятельности вы всегда будете руководствоваться патриотизмом, профессионализмом, высокой ответственностью за судьбу каждого человека, за настоящее и будущее Украины.

Поздравления с Днем СБУ в картинках

З Днем СБУ

з днем СБУ картинки

картинки з днем СБУ

день сбу картинки

з днем сбу привітання в картинках

По случаю праздника Факты ICTV также собрали топ-5 громких дел, которыми занималась Служба безопасности Украины.

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