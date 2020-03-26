День Нацгвардии 2020: поздравления в открытках

26 марта в Украине празднуют День Нацгвардии.
Национальная гвардия Украины — военное формирование, главной обязанностью которого является защита и охрана жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины. Долгое время после независимости структура находилась в упадке.
В марте 2014 года, когда над Украиной нависла аннексия Крыма, власти приняли решение о возрождении Нацгвардии. Позже сотни нацгвардийцив защищали восточные границы на Донбассе в войне с окупантами.
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Факты ICTV публикуют поздравительные открытки с Днем Национальной гвардии, чтобы вы смогли поздравить тех, кто причастен к этому празднику.
Напомним, 25 марта в Украине отмечали День СБУ. Факты ICTV публиковали топ-5 громких дел службы.
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