Во время карантина в Украине доставка еды невероятно популярная услуга, ведь рестораны и кафе имеют возможность по закону, работать в таком формате.

— Самовывоз считается безопасным вариантом при условии, что продукция, которую вы заказали, сохранялась там недолго, — отмечает эксперт Максим Несмеянов.

По его словам, эту информацию заведение должно предоставлять, если вы попросите декларацию качества.

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Самый главный момент — реакция ресторана на ваши требования. Если сотрудники не провоцируют конфликт, спокойно показывают документы, значит скрывать им нечего. Кроме того, работники должны быть в масках и перчатках во время приготовления.

Не забывайте, что во время передачи товара, который вы заказали, вам обязаны выдать чек. И не важно, забираете вы пищу самостоятельно или вам привозит курьер.

Доставка домой считается опасным вариантом. Ведь здесь привлечена третья сторона — курьер. Еще до периода эпидемии была проблема, в каком состоянии их рюкзаки для продуктов.

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В условиях эпидемии, если к вам приезжает курьер, у которого изношена сумка, то вы имеете право отказаться от этой услуги, в связи с невыполнением действующего закона о качестве и безопасности пищевых продуктов. В таком случае вы не обязаны платить за услугу.

Платить за доставку стоит после того, как вы уверились, что с товаром все хорошо.

В случае, когда вы уже заплатили за товар, однако забирать его отказываетесь, вернуть средства будет крайне проблематично, особенно в условиях карантина.

Ранее Факты ICTV писали, что Новая почта запустила услугу доставки продуктов питания совместно с интернет-магазином Rozetka и крупной сетью супермаркетов АТБ.