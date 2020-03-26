Великий пост приурочен к главному событию в церковном календаре — Светлому Христову Воскресению. Он всегда начинается в разное время и продолжается 48 дней.

Является самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям, а Страстная неделя — последние семь дней его жизни.

Пост перед Пасхой 2020 продолжается со 2 марта до 18 апреля. Календарь на каждый день для мирян поможет узнать, в какие дни и что можно есть, а также — когда можно отойти от строгих ограничений и позволить себе немного рыбы и вина.

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Великий пост 2020: календарь питания

Первая неделя: 2-8 марта

2 марта — очень строгий пост, можно только воду

3 марта — сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб)

4 марта — сухоядение

5 марта — сухоядение

6 марта — сухоядение

7 марта — горячая пища с маслом

8 марта — горячая пища с маслом и немного вина

Вторая неделя: 9-15 марта

9 марта — сухоядение

10 марта — горячая пища без масла

11 марта — сухоядение

12 марта — горячая пища без масла

13 марта — сухоядение

14 марта — горячая пища с маслом

15 марта — горячая пища с маслом, вино

Третья неделя: 16-22 марта

16 марта — сухоядение

17 марта — горячая пища без масла

18 марта — сухоядение

19 марта — горячая пища без масла

20 марта — сухоядение

21 марта — горячая пища с маслом

22 марта — горячая пища с маслом, вино

Четвертая неделя: 23-29 марта

23 марта — сухоядение

24 марта — горячая пища без масла

25 марта — сухоядение

26 марта — горячая пища без масла

27 марта — сухоядение

28 марта — горячая пища с маслом

29 марта — горячая пища с маслом, немного вина

Пятая неделя: 30 марта — 5 апреля

30 марта — сухоядение (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб)

31 марта — горячая пища без масла

1 апреля — сухоядение

2 апреля — горячая пища без масла

3 апреля — сухоядение

4 апреля — горячая пища с маслом

5 апреля — горячая пища с маслом, вино

Шестая неделя: 6-12 апреля

6 апреля — сухоядение

7 апреля, Благовещение — разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба

8 апреля — сухоядение

9 апреля — горячая пища без масла

10 апреля — сухоядение

11 апреля, Лазарева суббота — горячая пища с маслом

12 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — горячая пища с растительным маслом, вино и рыба

Седьмая (страстная) неделя: 13-19 апреля

13 апреля — сухоядение

14 апреля — горячая пища без масла

15 апреля — сухоядение

16 апреля — горячая пища без масла

17 апреля — полное воздержание от пищи, только вода

18 апреля, последний день Великого поста – сухоядение

19 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.