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Факты / Lifestyle

Календарь магнитных бурь в марте 2020

Магнитные бури в марте нагрянут три раза. Вспышки на солнце прогнозируют пока только на начало весны.

Первые и самые сильные колебания стоит ожидать в первых числах месяца —  4 и 5 марта.

ЧитайтеГороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

 

Магнитные бури в марте 2020:

  • 4 марта
  • 5 марта
  • 6 марта

Магнитные бури в марте 2020 года будут сильными, и метеозависимые люди их ощутят. Особенно мощные колебания магнитного поля произойдут 4 и 5 марта.

В эти дни люди могут страдать от сильных головных болей. Также их будут тревожить скачки давления, слабость, сонливость или бессонница.

Магнитные бури в марте 2020: даты магнитных бурь

Напомним, во время всплесков солнечной активности необходимо более тщательно следить за своим здоровьем. Ранее Факты ICTV рассказывали, как уберечься от воздействия магнитных бурь.

Фото: Dreamstime

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