Погода в Украине на сегодня, 26 марта 2020

Синоптики прогнозируют во всех регионах Украины облачную с прояснениями погоду, без осадков. Однако без ночных заморозков пока не обойдется.
На Западе температура днем 9°…12°, ночью -2°…-6°, а на Севере днем 10°…13°, а ночью -1°…-4°.
В центральных областях Украины днем до 14° тепла, а ночью заморозки до -5°.
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В южных регионах воздух прогреется до 15° днем, однако ночью температура -1°…3°.
Ранее Факты ICTV писали, что по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.
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