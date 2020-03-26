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Погода в Украине на 26 марта (КАРТА)

Синоптики прогнозируют во всех регионах Украины облачную с прояснениями погоду, без осадков. Однако без ночных заморозков пока не обойдется.

На Западе температура днем 9°…12°, ночью -2°…-6°, а на Севере днем 10°…13°, а ночью -1°…-4°.

В центральных областях Украины днем до 14° тепла, а ночью заморозки до -5°.

Читайте: Глобальное потепление на 1,5° – ученые дали новый прогноз

В южных регионах воздух прогреется до 15° днем, однако ночью температура -1°…3°.

Погода в Украине на сегодня, 26 марта 2020

Ранее Факты ICTV писали, что по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.

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