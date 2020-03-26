Что почитать на карантине — топ-5 книг

В Украине с 12 марта действует карантин. Отменены массовые и культурные мероприятия, киносеансы, а украинцам советуют по возможности не выходить из дома.

Чтобы вы не скучали и с пользой проводили время, Факты ICTV собрали топ-5 книг, которые можно почитать во время карантина.

Свенн Бринкман — Остановись! Как противостоять культу самосовершенствования и быть счастливым

В книге автор разработал целую систему, как противостоять моде на совершенство, наслаждаться жизнью, гармонией с собой и не находить недостатков.

Он акцентирует внимание на том, что мир одержим выбором — меняйся или умри. Ведь часто человеку пытаются доказать, что нужно постоянно самосовершенствоваться — и душой, и умом, и телом. Но возможно ли это — автор и пытается разобраться.

Энн Тайлер — Турист поневоле

Это роман, который был финалистом Пулитцеровской премии, победителем премии Национального круга книжных критиков и Ambassador Book Award.

Главный герой романа — педант и сторонник системы во многом. Он ненавидит путешествовать, но зарабатывает на жизнь написанием путеводителей. Но после развода у героя начинается совершенно новая жизнь.

И она будет похожа на путешествие, от которого герой чуть ли не впервые получит настоящее удовольствие.

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Джейк Кнапп и Джон Зерацки — Найти время

Если вы привыкли начинать день с ленты новостей в соцсетях, параллельно делать несколько дел и проектов и постоянно проверять оповещения от всех возможных рабочих чатов — то эта книга точно для вас.

Потому что она не только указывает на проблему, как находить время для чего-то действительно стоящего, но и объясняет, как ее решить.

Том Хэнкс — Истории, нащелканные на печатной машинке

Это сборник коротких рассказов от известного актера Тома Хэнкса. В каждом из 17 рассказов упоминается печатная машинка, и это единственное, что есть общего в них.

В книге описаны различные истории: местами смешные, местами грустные, без высокой морали, легкие, не вынужденные, но жизненные.

Патрик Мейл — Год в Провансе

Это книга-путешествие для тех, кому хочется все бросить. Эта история переносит читателя в Прованс — с его лавандовыми полями и ароматами специй.

А еще это история о том, как найти себя, изменив то, что изменить обычно легче всего, — место жительства.

Если вы поклонник украинской литературы, то Факты ICTV собрали пять современных украинских авторов, которых стоит почитать.