Погода в выходные, 28 и 29 марта, будет сухой и теплой, температура воздуха прогреется до +15.

В субботу, 28 марта, сухо и солнечно на всей территории Украины.

Ночью местами возможны небольшие заморозки, но дневная температура во всех регионах будет достигать +15, а на Закарпатье — до +18.

В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем ​​- от 13 до 15 выше нуля.

На воскресенье, 29 марта, синоптики также прогнозируют сухую погоду в большинстве областей, только в четырех — Харьковской, Луганской, Полтавской и Днепропетровской — пройдут дожди.

На всей территории страны средняя температура составит +14, и только в Луганской области — максимум +9.

В столице сухо, ночью 2-4, днем ​​12-14 градусов тепла.

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К слову, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40.