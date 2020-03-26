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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 26 марта

26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии. Праздник был введен в 2015 году указом президента Украины, после переформатирования Внутренних войск МВД Украины в Нацгвардию.

Также 26 марта в мире проводится Фиолетовый день. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

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Верующие чтят память Никифора-исповедника. Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги.

Приметы на 26 марта:

  • Если в этот день сильный туман, лето будет ненастным.
  • Медведь проснулся – значит, началась настоящая весна.
  • Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.
  • В этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.

Что нельзя делать 26 марта: 

  • Нельзя ходить в лес.
  • В этот день старались не выходить в поле, чтобы попусту не беспокоить землю, поскольку сеять еще было рано.
  • Под запретом была любая охота, в том числе на птиц — подстрелить перелетного гуся считалось крайне плохой приметой.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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