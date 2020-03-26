26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии. Праздник был введен в 2015 году указом президента Украины, после переформатирования Внутренних войск МВД Украины в Нацгвардию.
Также 26 марта в мире проводится Фиолетовый день. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.
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Верующие чтят память Никифора-исповедника. Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги.
Приметы на 26 марта:
- Если в этот день сильный туман, лето будет ненастным.
- Медведь проснулся – значит, началась настоящая весна.
- Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.
- В этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.
Что нельзя делать 26 марта:
- Нельзя ходить в лес.
- В этот день старались не выходить в поле, чтобы попусту не беспокоить землю, поскольку сеять еще было рано.
- Под запретом была любая охота, в том числе на птиц — подстрелить перелетного гуся считалось крайне плохой приметой.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.