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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 26 марта, лунный день

В четверг, 26 марта, Луна пребывает в знаке Овен. Это 3 лунный день.

Этот день благоприятный для быстрых и решительных действий.  Период, когда необходимо проявить активность. Однако возможны конфликты.

Вам может внезапно поступить предложение. Не стоит его игнорировать, поскольку оно может дать положительный эффект.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

У многих в этот день улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность.

Что можно делать 26 марта: принимать неожиданные предложения.

Что категорически нельзя делать в 3 лунный день: выяснять отношения.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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