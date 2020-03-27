Apple выпустила приложение для проверки симптомов коронавируса

В пятницу, 27 марта, Apple выпустила веб-сайт и приложение для iOS, которые позволяют пользователям проверять наличие признаков коронавируса.

Оба инструмента были разработаны в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, а также с комиссией по коронавирусу Белого дома и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям.

Приложение и веб-сайт содержат анкету и информацию о новом коронавирусе.

На сайте пользователю предлагается ответить на ряд вопросов о его самочувствии и возможном наличии симптомов заражения. По итогам краткого опроса предлагаются рекомендации, к примеру, обратиться к врачу, пройти обследование или соблюдать условия карантина.

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Apple заявила, что не будет хранить ответы пользователей на вопросник.

В компании добавили, для скрининга не требуется учетная запись Apple.

К слову, Apple научила американскую Siri информировать пользователей о симптомах Covid-19.