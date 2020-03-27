PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Apple выпустила приложение для проверки симптомов коронавируса

В пятницу, 27 марта, Apple выпустила веб-сайт и приложение для iOS, которые позволяют пользователям проверять наличие признаков коронавируса.

Оба инструмента были разработаны в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, а также с комиссией по коронавирусу Белого дома и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям.

Приложение и веб-сайт содержат анкету и информацию о новом коронавирусе.

На сайте пользователю предлагается ответить на ряд вопросов о его самочувствии и возможном наличии симптомов заражения. По итогам краткого опроса предлагаются рекомендации, к примеру, обратиться к врачу, пройти обследование или соблюдать условия карантина.

Читайте: Apple ввела лимит на продажу iPhone в одни руки из-за коронавируса

Apple заявила, что не будет хранить ответы пользователей на вопросник.

В компании добавили, для скрининга не требуется учетная запись Apple.

К слову, Apple научила американскую Siri информировать пользователей о симптомах Covid-19.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка