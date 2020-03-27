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Факты / Lifestyle

Когда Чистый четверг в 2020 году

Чистый четверг в 2020 году приходится на 16 апреля, за три дня перед Пасхой.

Праздник отмечается всего один раз в году. В этот день необходимо сосредоточиться на важном, и отказаться от негативных мыслей. Каждый верующий должен забыть о грешных помыслах.

Категорически нельзя в праздник Пасхи входить с отрицательным грузом.

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Для того, чтобы обрести счастье, нужно очистить свое тело. В Чистый четверг вода насыщается силой. По традиции, необходимо с самого утра окунуться в реке.

Также в этот день важно очищение в доме, в душе и теле. В Чистый четверг необходимо, чтобы в доме было убрано, поэтому хозяйка затевает генеральную уборку. Также необходимо избавиться от старых и ненужных вещей.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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