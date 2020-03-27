Практически не осталось людей, которые не смотрели сериалы HBO. Про Секс в большом городе и Игру престолов слышали, пожалуй, все.

Факты ICTV выбрали лучшие сериалы HBO за последние два десятилетия. Если они еще не попали в ваш плейлист, самое время устроить приятный вечер за просмотром нескольких серий.

Секс в большом городе

Подборку открывает самый популярный сериал HBO 2000-х – Секс в большом городе. Он изменил киноиндустрию и стал настоящим феноменом. Сериал показывает жизнь четырех незамужних подруг – Керри Бредшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хобс. Они красивы, успешны и независимы.

Четыре яркие личности, четыре взгляда на жизнь и отношения с мужчинами. Пятый персонаж в сериале – это, конечно, Нью-Йорк, на фоне которого и разворачиваются все события. Прекрасный юмор, запоминающиеся образы, модные наряды и пикантные темы – вот главная изюминка Секса в большом городе.

Рим

События разворачиваются во времена правления Гая Юлия Цезаря, который после долгой восьмилетней войны завоевывает Галлию и готовится вернуться в Рим. Но враги великого полководца из партии патрициев убеждают сенат в том, что он стал угрозой для процветания империи. Этот конфликт навсегда изменит историю.

Несомненно, один из лучших исторических сериалов HBO, который передает дух Древнего Рима. Пилотная серия была настолько успешной, что руководство компании выделило рекордную сумму на съемки всех 12 эпизодов первого сезона – $100 млн.

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Настоящий детектив

Сериал HBO о расследовании убийств, совершенных в разные временные промежутки. Истории очень загадочны и жестоки, и оттого не дают покоя героям в течение многих лет. Действие первого сезона разворачивается в 1995 году, когда два детектива безрезультатно расследуют таинственное убийство девушки. Затем происходит скачок во времени в 2012 год, и дело обрастает новыми фактами.

Актерский тандем Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона вкупе с непредсказуемым сюжетом создали один из лучших детективных сериалов нашего времени.

Братья по оружию

Мини-сериал 2001 года о Второй мировой войне. Сопродюсерами выступили сам Стивен Спилберг и Том Хенкс. Десять серий сняты с невероятным размахом и огромным бюджетом в $120 млн.

Сюжет рассказывает об американских солдатах, которые добровольцами идут на фронт. Вначале парни попадают в роту Изи и проходят путь от новичков до представителей военной элиты. Капитан Собел тренирует солдат до потери сил и становится их настоящим кошмаром.

Парни представить не могли, что рота Изи покажется лучшим воспоминанием в жизни по сравнению с ужасами настоящей войны. Братьев по оружию ждут героические, но трагичные события.

Прослушка

Специальный отряд полицейский из Балтимора с помощью прослушки пытаются вывести на чистую воду преступные группировки. Каждый сезон сериала посвящен отдельной проблеме: торговля наркотиками, школьная система, СМИ, морской порт, городские власти. Полицейским предстоит бороться не только с внешним, но и с внутренним врагом в лице коррумпированных чиновников и начальства.

Многие роли исполнили реальные полицейские и бывшие преступники, что делает сюжет еще более реалистичным. Интересный факт: 44-й президент США Барак Обама назвал Прослушку своим любимым сериалом.

Клан Сопрано

История о боссе мафии Тони Сопрано, который однажды падает в обморок. После обследований врачи делают вывод, что причина в тяжелом психологическом состоянии. Мафиози обращается к психологу, но теперь перед ним встает новая задача: как рассказать о своих проблемах и скрыть криминальную жизнь? Стоит мужчине нарушить молчание, как это будет грозить ему смертью.

Клан Сопрано снят настолько удачно, что многие идеи и приемы были скопированы в других сериалах. Эту работу по праву можно считать классикой американского кинематографа.

Силиконовая долина

Группа чудаковатых IT-специалистов собирается в доме-инкубаторе для стартапов Эрлиха Бахмана. Все они очень разные, но каждый по-своему гениален: программист Ботаник Ричард Хендрикс, пакистанец Динеш, канадец Гилфойл и Нельсон Башка Бигетти. Парни придумывают проект Пегий дудочник, который непременно должен стать успешным и принести много денег.

Смогут ли талантливые ребята преодолеть трудности, завершить стартап и заработать на безбедную старость? Искрометный юмор и сатира будут понятны даже тем, кто не интересуется IT.

Мир дикого запада

Футуристичный мир дикого запада дьявольски обманчив и жесток. В центре событий – парк развлечений, наполненный продвинутыми роботами, которые внешне очень похожи на людей. Они выполняют все прихоти посетителей. Затем роботам стирают память, чтобы они снова вошли в строй и исполняли порочные людские фантазии.

Но что будет, когда в отлаженной системе произойдет сбой, и андроиды начнут вспоминать, что с ними происходило раньше. Ситуация быстро выходит из-под контроля. Мир дикого запада – жестокая и атмосферная работа, украшенная великолепной игрой Энтони Хопкинса.

Чернобыль

Сериал о самой крупной техногенной катастрофе в истории человечества. Сценаристам удалось максимально достоверно передать события 1986 года: показать момент атомного взрыва и героические усилия ликвидаторов, направленные на спасение миллионов жизней. Каждая деталь тщательно проработана – от поминутного описания катастрофы до интерьера обычной советской квартиры.

Главным героям – ученым Валерию Легасову и Ульяне Хомюк, чиновнику Борису Щербине – приходится принимать сложные решения, чтобы минимизировать масштаб трагедии. Этот фильм не просто о катастрофе. Он о людях, которые жертвовали собой ради спасения человечества. Несомненно, лучший сериал HBO 2019 года.

Игра престолов

Игра престолов не нуждается в лишних представлениях. Борьба за железный трон и власть в Семи королевствах сделала сериал самым просматриваемым в мире. События начинаются со смерти десницы короля Роберта. Правитель приезжает на Север и назначает на эту должность старого друга Нэда Старка, после чего он со своими дочерями Сансой и Арьей уезжает в столицу.

Игра престолов – это мир, где каждый, от короля до наемника, готов сражаться за власть. Это мир, который полон интриг и предательств. Это мир, где каждый герой может умереть в любую секунду, оставив зрителя без любимого персонажа. Предупреждаем: финал заключительного восьмого сезона точно не будет примитивно-счастливым и не оставит вас равнодушным.

Факты ICTV рассказывали, что вскоре снимут сериал по мотивам культового фэнтези Властелин колец. Уже известны имена актеров, которые исполнят главные роли.