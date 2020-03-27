27 марта отмечаются Всемирный день театра, который появился в 1961 году, основан на IX конгрессе Международного института театра. В этот день во многих странах мира проводят различные театральные фестивали, праздничные постановки и показ лучших спектаклей в театрах. Однако, очевидно, что к 2020 год станет исключением, ведь все массовые мероприятия под запретом из-за пандемии коронавируса в мире.

По календарю верующие сегодня отмечают Федоров день. В этот день поклоняются домашним животным, ухаживают за ними.

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Именины празднуют Бенедикт, Роман, Ростислав.

Приметы на 27 марта:

Если 27 мороз, то холодно будет еще неделю.

Чем радостнее и веселее проведешь этот день, тем счастливее будет твоя жизнь.

Все плохое, о чем сегодня подумаешь сбудется.

Что нельзя делать 27 марта:

Крайне нежелательно брать в руки острые предметы.

Нельзя смотреть на себя в зеркало.

Не стоит также забывать о прошлом и предках.

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