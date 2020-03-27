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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 27 марта, лунный день

27 марта Луна пребывает в знаке Телец. Это 4 лунный день.

Хорошее время, чтобы проанализировать планы на ближайшее будущее. Также это благоприятный период, чтобы оценить собственные силы.

У многих людей в этот день улучшается самочувствие, однако, не рекомендуется заниматься важными делами. Подождите более благоприятный период.

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Время эмоционального и физического подъема. Рекомендуется планировать все свои самые важные и ответственные дела.

Что можно делать 27 марта: заниматься домашними делами.

Что категорически нельзя делать в 4 лунный день: злоупотреблять алкоголем.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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