27 марта День ангела празднует Ростислав. Из старославянского языка – тот, чья слава растет.

Имя Ростислав изначально давали княжеским детям. Родители надеялись, что с возрастом слава ребенка будет становиться больше.

Сейчас же Ростиславы не любят довольствоваться сытой и спокойной жизнью. Они постоянно находятся в движении и поиске лучшего.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках с Днем ангела Ростислава.

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Именины наступили, Ростислав, поздравления прими. Будьте с ангелом вечно едиными. Пусть удача лишь ломится в дверь.

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С именинами. Пусть тебя защищает твой ангел. Пусть стоит за твоею спиною. Пусть он уберет все невзгоды ангельской твердой рукою.

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Ростислав, поздравляем тебя с именинами! День ангела — самый удачливый день. Будь сегодня нарядным, красивым – счастья и радости тебе весь день.

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В день именин, дорогой Ростислав! Хочется пожелать много счастья и любви. Пусть в жизни всегда будет светлая цель, к которой нужно идти, и люди которые поддержат в трудную минуту. Желаем крепкого здоровья, которое, как известно, не купишь ни за какие деньги. Пусть всегда будет тот на кого можно положиться. С именинами, родной!

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.