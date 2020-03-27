Шутер про зомби World War Z можно бесплатно получить в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store.

Забрать его можно до 2 апреля по ссылке.

К слову, World War Z — это кооперативный шутер от третьего лица с элементами survival horror. В ней команда из четырех человек должна выживать в условиях зомби-апокалипсиса.

В игре шесть классов персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности.

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Игра была разработана студией Saber Interactive и вышла в апреле 2019 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Кроме того, бесплатно можно получить два инди-экшена — Tormentor x Punisher и Figment. А на следующей неделе в EGS появится квест Gone Home и приключенческий экшн-платформер Hob.

Ранее Факты ICTV писали, что на сервисе Steam состоялся релиз видеоигры Half-Life: Alyx.