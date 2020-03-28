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Факты / Lifestyle

Час Земли на фоне пандемии: миллионы людей на планете выключили свет

Час Земли — крупнейшая мировая инициатива в поддержку сохранения планеты, которая проводится ежегодно в последнюю субботу марта.

В 2020 году эта акция физически состоялась в домах миллионов людей, которые вынуждены сидеть дома из-за пандемии корнавируса.

Однако это не помешало людям по всему миру символически выключить свет на один час — в 20.30 по Киеву.

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Час Земли инициировал в 2007 году Всемирный фонд природы WWF в Австралии для привлечения внимания к проблеме изменения климата. Кроме символического отключения света на час, такая акция акцентирует внимание каждого из нас на необходимости энергоэффективности, экономного использования ресурсов и достижении гармонии с природой.

Година Землі

Фото: Leo Lintang
| Dreamstime.com

Факты ICTV предлагают напомнить об основных факторах, уничтожающих Землю.

При этом ученые констатируют — пандемия коронавируса улучшила экологию. В частности, вредных выбросов в воздухе над Китаем стало значительно меньше. Это подтверждают и спутниковые снимки.

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