Подробный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

5 апреля точное соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Это конец тотального контроля в пользу нового мира. Люди учатся жить с новым опытом, появляются возможности, благодаря серьезным изменениям, начинается новый цикл глобальных масштабах. Дает победу оптимизма над унынием, обреченностью и пессимизмом.

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Меняется структура экономики, события в крупном бизнесе или политике, коснутся каждого человека. Тенденции к завершению ситуации с коронокризисом.

Гороскоп для Овнов

В этот период ваше упорство и выдержка в делах будут на высоте, как и положительное отношение начальства к вам. Это поможет успешно реализовать дела. Возможен достаточно скромный, но важный для вас профессиональный и материальный прогресс. Развиваются многообещающие отношения с влиятельными людьми и покровителями. Удачное время для построения планов, а также для старта крупных проектов, заключения долгосрочных договоров.

Гороскоп для Тельцов

Повышается контактность, подвижность, появляются новые деловые связи и полезные знакомства. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести в профессиональной деятельности некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала ваших коллег. Хорошее время для проведения онлайн-конференций, вебинаров, прямых эфиров, продуктивен обмен мнениями, ваши новые идеи получают признание. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно.

Гороскоп для Близнецов

Запутанность домашних и личных дел способствует забывчивости и рассеянности. Будьте внимательны в контактах, новых отношениях, поездках, поскольку можете стать жертвой обмана. От вас может быть скрыта важная информация. Неблагоприятные дни для переговоров или решения задач, когда необходимо заглянуть в самую сущность дела. Однако в этот период усиливается воображение и подсознательные процессы, поэтичность, интуитивное восприятие мира. Большее значение оказывают на вас предубеждения и предрассудки.

Гороскоп для Раков

Повседневные контакты, переписка и встречи в онлайн-режиме делают вас более эмоциональными. Также этому способствует уменьшение физической активности, необходимость проявлять сдержанность, экономить свои ресурсы. Обсуждение многих важных вопросов, деловое общение благоприятно протекает в домашней обстановке или в режиме онлайн. Хороший период для обсуждения деловых перспектив и заключения сделок, особенно с партнерами женского пола.

Гороскоп для Львов

Активная деятельность в интернете приносит удовольствие и практическую пользу. Хорошие дни для реорганизации работы и перехода в новый формат. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты. Открываются новые перспективы, занимайтесь самообразованием, изучением новых методов и технологий, которые можете применять в своей профессиональной деятельности. Общение с детьми и близкими людьми значительно улучшат ваше самочувствие и ощущение значимости.

Гороскоп для Дев

Не лучшее время для романтических отношений из-за взаимных упреков. Будьте внимательным к диете, так как из-за повышенной нервозности возможны проблемы с пищеварением. Раздражает малейшая небрежность, неточность. Способность к обобщению ослабевает, есть опасность запутаться в деталях. Благоприятно скажутся на вашем психологическом состоянии усовершенствования и нововведения в доме. Решение некоторых дел с друзьями и коллегами хорошо перенести в домашнюю обстановку или в онлайн.

Гороскоп для Весов

Успешно решаются деловые вопросы, особенно касающиеся недвижимости и сферы услуг. Вы ощущаете внутреннюю свободу, испытываете радость и уверенность в себе. Это будет идеальный период для дружеского общения (социальные сети), для любви, брака и семейной жизни. За счет личной привлекательности и физического обаяния, вы многое можете осуществить. Ваши идеи склонны поддерживать начальники, влиятельные лица и покровители, особенно среди представителей противоположного пола.

Гороскоп для Скорпионов

Присутствует стремление к дискуссиям, которые склонны доводить до конфликтов. К людям, окружающим вас, предъявляете слишком завышенные требования, из-за чего рискуете потерять их симпатию и уважение. Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут быть финансовые потери. Перенапряжение, вызванное увеличением активности и эмоциональность, ведут к истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения.

Гороскоп для Стрельца

Эмоциональные всплески оказываются изнурительными для вашей психики. Возможны неоднозначные ситуации, связанные с сотрудниками и коллегами. Присутствуют тенденции к излишнему оптимизму, финансовой расточительности, опрометчивым обещаниям, которые вы не можете реализовать. Возникают неудачи в делах и переговорах со спонсорами, иностранными фирмами. Могут возникнуть конфликты с органами правопорядка, официальными инстанциями. Разногласия с любимым человеком возникают из-за вашей склонности к расточительности.

Гороскоп для Козерогов

От вас требуется железная воля и выдержка, умение сконцентрироваться на одной цели. Легко схватываете идеи и предложения что-либо сделать или организовать. Появляются неожиданные прогрессивные идеи, которые можно осуществлять с помощью интернета. Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности, что в итоге даст конкретные практические результаты. Ваша активность и обдуманные поступки в достижении цели, обязательно принесут вам удовлетворение.

Гороскоп для Водолеев

Возникает потребность активно проявиться, обратить на себя внимание. Активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с противоположным полом, хотя сохранить мир в семье и гармонию в отношениях, очень непросто. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения. А это чревато сильным внутренним перенапряжением, в результате – нерациональное использование ресурсов, упадок сил, проблемы с сердцем.

Гороскоп для Рыб

Склонны приукрашивать действительность, видеть все в розовом свете, появляется сильная тяга к удовольствиям, хочется праздников и развлечений. Усиливаются организаторские способности и жажда действий, быстро можете найти общий язык с партнерами. Хороший период для проведения вебинаров, скайп-конференций, прямых эфиров. Отношения с коллегами и начальством хорошие, все хотят нравиться друг другу, поэтому подходящее время, чтобы обратиться с просьбами и предложениями.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.