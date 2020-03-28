Благовещение 2020 приходится на 7 апреля.

Ежегодно этот праздник отмечают ровно за 9 месяцев до Рождества Христова.

В этот день Дева Мария получила от Архангела Михаила известие о том, что вскоре у нее родится Сын Божий, зачатый от Святого Духа. Мария приняла эту радостную новость как божью волю.

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Именно поэтому праздник назвали Благовещение — благая весть.

В этот день стоит посвятить себя саморазвитию, чтению и молитвам к Деве Марии.

Грехом считается шить или вязать. Также желательно не покидать свой дом и не устраивать вечеринок.

Напомним, день Благовещения приходится на Великий пост. Факты ICTV публиковали календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день.