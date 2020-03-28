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Факты / Lifestyle

Когда Cтрастная пятница в 2020 году

Страстная пятница в 2020 году приходится на 17 апреля.

Это всегда последняя пятница перед Пасхой. Также сохранились такие названия, как Страждущая, Большая, или Святая пятница.

Согласно христианскому писанию, в этот день распяли Иисуса Христа.

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В Великом посте Страстная пятница считается самым строгим днем ​​- нужно много молиться и питаться только постной пищей.

В этот день ни в коем случае не рекомендуется работать.

Считалось, что если посадить то Страстную пятницу, урожая можно не ждать. Выпекания куличей тоже лучше отложить до следующего дня.

Недавно Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

Фото: Dreamstime

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