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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 28 марта

28 марта проходит Час Земли — глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Цель акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты.

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По церковному календарю, верующие сегодня отмечают очередную поминальную субботу четвертой седмицы святой Четыредесятницы.

Именины празднуют Агапий, Александр, Денис, Никанор, Никандр, Мануил.

Приметы на 28 марта:

  • Прилет чаек — к весеннему теплу.
  • Чайки в воде купаются — к дождю.
  • Журавли летят низко, быстро и молча — к ненастью.
  • Воробьи чирикают — к теплому и солнечному дню.

Что нельзя делать 28 марта: 

  • По поверью, сегодня нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
  • Не стоит сегодня размышлять над новой бизнес-идеей

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на

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