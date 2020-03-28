28 марта проходит Час Земли — глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Цель акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты.

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По церковному календарю, верующие сегодня отмечают очередную поминальную субботу четвертой седмицы святой Четыредесятницы.

Именины празднуют Агапий, Александр, Денис, Никанор, Никандр, Мануил.

Приметы на 28 марта:

Прилет чаек — к весеннему теплу.

Чайки в воде купаются — к дождю.

Журавли летят низко, быстро и молча — к ненастью.

Воробьи чирикают — к теплому и солнечному дню.

Что нельзя делать 28 марта:

По поверью, сегодня нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.

Не стоит сегодня размышлять над новой бизнес-идеей

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