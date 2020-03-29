В воскресенье, 29 марта, синоптики прогнозируют сухую погоду почти на всей территории Украины.

Только на западе — в Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях — возможны незначительные дожди.

На юге страны — от +16 до +18.

В западных и центральных регионах — до +17. В Карпатах ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 выше нуля.

На севере и востоке — от +14 до +16.

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В Киеве сегодня без осадков, днем 14-16 градусов тепла.

Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.