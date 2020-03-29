29 марта — День памяти святого великомученика Саввы Ермопольского. Этот святой пожертвовал своей жизнью, отстаивая христианство на территории Египта.

В народе этот праздник называли Саввиным, или Тележных, поскольку принято было в этот день ремонтировать телеги после зимы. Также надо заготовить 12 колес (именно столько было в колеснице пророка Илии), чтобы потом, когда работы будет гораздо больше, не отвлекаться на дополнительное починки.

29 марта также проводили обряды на будущий урожай: разбрасывали навоз на огороде и на полях — для плодородия земли.

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Именины празднуют Александр, Трофим, Иван, Роман, Денис, Емельян, Юлиан, Павел, Виктор, Кирилл и Амалия.

Приметы на 29 марта:

Если тепло и солнечно — такой будет и весна.

Весенняя вода течет медленно — к тяжелому году.

Воробьи громко чирикают и купаются в лужах — к теплу.

Солнечные лучи пробиваются сквозь облака — к дождю в ближайшие дни.

Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Что нельзя делать 29 марта:

Занимать деньги — весь год будете в долгах.

После захода солнца есть хлеб — к нищете.

Ругаться и спорить – к неприятностям.

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