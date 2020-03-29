PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 29 марта

29 марта — День памяти святого великомученика Саввы Ермопольского. Этот святой пожертвовал своей жизнью, отстаивая христианство на территории Египта.

В народе этот праздник называли Саввиным, или Тележных, поскольку принято было в этот день ремонтировать телеги после зимы. Также надо заготовить 12 колес (именно столько было в колеснице пророка Илии), чтобы потом, когда работы будет гораздо больше, не отвлекаться на дополнительное починки.

29 марта также проводили обряды на будущий урожай: разбрасывали навоз на огороде и на полях — для плодородия земли.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины празднуют Александр, Трофим, Иван, Роман, Денис, Емельян, Юлиан, Павел, Виктор, Кирилл и Амалия.

Приметы на 29 марта:

  • Если тепло и солнечно — такой будет и весна.
  • Весенняя вода течет медленно — к тяжелому году.
  • Воробьи громко чирикают и купаются в лужах — к теплу.
  • Солнечные лучи пробиваются сквозь облака — к дождю в ближайшие дни.
  • Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Что нельзя делать 29 марта:

  • Занимать деньги — весь год будете в долгах.
  • После захода солнца есть хлеб — к нищете.
  • Ругаться и спорить – к неприятностям.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка