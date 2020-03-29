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Какой сегодня, 29 марта, лунный день

В воскресенье, 29 марта, Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 6 лунный день.

Хорошее время для быстрых и энергичных дел. Можно заниматься не требующими особой концентрации внимания вопросами.

29 марта усилится интеллектуальная активность. Также она будет благотворно сказываться на делах, требующих мгновенного принятия решений.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

Удачный день для любых финансовых операций.  6 лунный день – один из самых благоприятных.

Что можно делать в 6 лунный день: заниматься общественной деятельностью.

Что категорически нельзя делать 29 марта: выяснять любые отношения.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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