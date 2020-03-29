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Факты / Lifestyle

С Днем ангела Романа: лучшие поздравления в СМС и картинках

29 марта именины празднует Роман. Имя происходит от латинского слова романус.

Роман не любит единообразия. Он всегда может с легкостью отказаться от того, что ему не приносит удовольствия. Всегда, чем-то увлекаясь, Роман загорается и пытается увлечь этим другим.

Он легко влюбляется и не терпит предательства. Роман долго ищет свою единственную, но, встретив такую, он становится хорошим мужем.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Романа в СМС и картинках.

С днем ангела Романа

***

Роман, сегодня я тебя от души поздравляю. Пусть в твоей жизни не будет темных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждет победа. Рома, живи, как нравится и делай, что хочется.

С днем ангела Романа

***

День именин своих встречай, Роман,
Чудесный праздник этот, лучше не бывает,
Живи сто лет и будь от счастья пьян,
Тебя с днем ангела сердечно поздравляю.

С днем ангела Романа

***

День ангела пусть принесет тебе удачу,
Пускай, Роман, тебе во всем везет,
Чтоб стал душою и финансами богаче,
Чтобы дела пошли уверенно вперед.

С днем ангела Романа

***

Рома, с праздником тебя!
Счастья, денег и удачи
Для тебя желаю я.
Пусть уходят незадачи.

Пусть везет тебе во всем,
Пусть здоровье не подводит,
Радость пусть приходит в дом,
А плохое все уходит.

С днем ангела Романа

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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