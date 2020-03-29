29 марта именины празднует Роман. Имя происходит от латинского слова романус.

Роман не любит единообразия. Он всегда может с легкостью отказаться от того, что ему не приносит удовольствия. Всегда, чем-то увлекаясь, Роман загорается и пытается увлечь этим другим.

Он легко влюбляется и не терпит предательства. Роман долго ищет свою единственную, но, встретив такую, он становится хорошим мужем.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Романа в СМС и картинках.

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Роман, сегодня я тебя от души поздравляю. Пусть в твоей жизни не будет темных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждет победа. Рома, живи, как нравится и делай, что хочется.

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День именин своих встречай, Роман,

Чудесный праздник этот, лучше не бывает,

Живи сто лет и будь от счастья пьян,

Тебя с днем ангела сердечно поздравляю.

***

День ангела пусть принесет тебе удачу,

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

***

Рома, с праздником тебя!

Счастья, денег и удачи

Для тебя желаю я.

Пусть уходят незадачи.

Пусть везет тебе во всем,

Пусть здоровье не подводит,

Радость пусть приходит в дом,

А плохое все уходит.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.