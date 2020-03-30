Погода в Украине на сегодня, 30 марта 2020

Почти по всех регионах страны облачная с прояснениями погода, однако украинцам придется приготовиться к похолоданию из-за арктического циклона, который будет царствовать с 31 марта по 2 апреля.

В западных регионах синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура днем 2°…8°, ночью 0°…5°.

На Севере осадков не предвидеться, погода будет облачной с прояснениями. Воздух прогреется до 12° днем и 6° ночью.

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В центральных и восточных областях также сухо, температура днем 13°…15°, ночью 3°…5°.

На Юге теплее всего: днем 16°…18°, ночью 3°…5°.

Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.