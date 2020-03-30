Погода в Украине на сегодня, 30 марта 2020

Почти по всех регионах страны облачная с прояснениями погода, однако украинцам придется приготовиться к похолоданию из-за арктического циклона, который будет царствовать с 31 марта по 2 апреля.
В западных регионах синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура днем 2°…8°, ночью 0°…5°.
На Севере осадков не предвидеться, погода будет облачной с прояснениями. Воздух прогреется до 12° днем и 6° ночью.
Читайте: Глобальное потепление на 1,5° – ученые дали новый прогноз
В центральных и восточных областях также сухо, температура днем 13°…15°, ночью 3°…5°.
На Юге теплее всего: днем 16°…18°, ночью 3°…5°.
Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==