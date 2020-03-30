30 марта отмечают День Лады — покровительницы любви и брака.

По церковному календарю, верующие сегодня чтят память Преподобного Алексия, человека Божего.

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Именины празднуют Алексей, Зосим, Макар, Виктор, Парфен, Павел, Патрикий, Ирина, Леонард, Ян.

Приметы на 30 марта:

Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой.

Гуси летят высоко — жди снегопада.

Если сплести 30 марта сетку и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба хорошо ловится будет.

Что нельзя делать 30 марта:

Сегодня нельзя занимать родственникам деньги.

Запрещено устраивать громкие празднования, поскольку идет пост.

Не стоит сегодня начинать большое дело.

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