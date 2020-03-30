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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 30 марта

30 марта отмечают День Лады — покровительницы любви и брака.

По церковному календарю, верующие сегодня чтят память Преподобного Алексия, человека Божего.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины празднуют Алексей, Зосим, Макар, Виктор, Парфен, Павел, Патрикий, Ирина, Леонард, Ян.

Приметы на 30 марта:

  • Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой.
  • Гуси летят высоко — жди снегопада.
  • Если сплести 30 марта сетку и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба хорошо ловится будет.

Что нельзя делать 30 марта:

  • Сегодня нельзя занимать родственникам деньги.
  • Запрещено устраивать громкие празднования, поскольку идет пост.
  • Не стоит сегодня начинать большое дело.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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