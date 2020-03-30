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Какой сегодня, 30 марта, лунный день

30 марта Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 7 лунный день.

Хорошее время, чтобы правильно начать неделю. Рекомендуется больше времени уделять саморазвитию и не тратить энергию на пустяки.

Благоприятный период для того, чтобы заниматься любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

7 лунный день может благотворно сказываться на тех, кто подходит к любому делу с высоким уровнем самоорганизации.

Что можно делать 30 марта: заниматься финансовыми операциями.

Что категорически нельзя делать на 7 лунный день: злоупотреблять алкоголем.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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