День ангела Алексея - поздравления в СМС

День ангела Алексея отмечают 30 марта.

Со старославянского это имя переводится как Божий человек, а с древнегреческого — тот, что оберегает.

Имя Алексей в течении всей жизни защищает своего владельца от проблем и злой судьбы.

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Мы собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с Днем ангела Алексея.

***

Птицы нас встречают пеньем,

Дом ломится от гостей,

Ведь сегодня поздравленья

Принимает Алексей.

Счастлив будь, красив и весел,

Щедро добротой делись,

В мире, сотканном из песен,

Пусть проходит твоя жизнь.

Радость, счастье и удача

За плечом твоим стоят,

Станет жизнь богаче, ярче,

И пусть ангелы хранят.

***

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,

Целей чётко достигать,

Быть безоблачно счастливым

И, конечно же, любимым!

***

Мы тебя сегодня дружно

Поздравляем, Алексей!

Будь общительным, активным,

Новых заводи друзей,

От души желаем счастья,

Ты удачу не теряй,

Меньше думай о проблемах

И почаще отдыхай!

***

Алексей, тебе желаю

Счастья в жизни и любви,

А во всех своих стремлениях

Непременно ввысь расти.

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всём будет успех.

От души тебе желаю

Крепким быть, словно орех.

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.