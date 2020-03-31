Погода в Украине на сегодня, 31 марта 2020

В Украине 31 марта ожидается похолодание. В некоторых регионах ночью прогнозируют заморозки.
В западных областях ожидается +4-6° днем, ночью от -2° до -6°.
Похолодание прогнозируют и в северных регионах. Воздух прогреется до +5° днем, ночью столбики термометров опустятся до -2-4°.
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В центральных областях температура днем +3-5°, ночью от -1° до -3°.
Теплее будет в восточных и южных регионах. Синоптики прогнозируют от +7° до +10° днем. Ночью также ожидается плюсовая температура от +2° до +4°.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.
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