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Погода в Украине на 31 марта (КАРТА)

В Украине 31 марта ожидается похолодание. В некоторых регионах ночью прогнозируют заморозки.

В западных областях ожидается +4-6° днем, ночью от -2° до -6°.

Похолодание прогнозируют и в северных регионах. Воздух прогреется до +5° днем, ночью столбики термометров опустятся до -2-4°.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

В центральных областях температура днем ​​+3-5°, ночью от -1° до -3°.

Теплее будет в восточных и южных регионах. Синоптики прогнозируют от +7° до +10° днем. Ночью также ожидается плюсовая температура от +2° до +4°.

Погода в Украине на сегодня, 31 марта 2020

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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