31 марта, по церковному календарю, верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского.

Он родился в Иерусалиме. С совершеннолетия принял монашество, а затем его посвятили в сан пресвитера.

В древности в этот день просили дождей для роста семян.

Именины 31 марта празднуют Кирилл, Даниил, Дмитрий и Трофим.

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Приметы на 31 марта:

Цветет мать-и-мачеха — ждите потепления.

Прилетели лебеди 31 марта — скоро наступит тепло.

Кружит мошкара — будет хороший урожай грибов.

На Кириллов день нельзя ходить в гости — там удачу оставишь.

Что нельзя делать 31 марта:

В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок.

Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка, — это может привести к несчастью.

Не рекомендуется делать покупки — они будут неудачными.

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