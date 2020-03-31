31 марта, по церковному календарю, верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского.
Он родился в Иерусалиме. С совершеннолетия принял монашество, а затем его посвятили в сан пресвитера.
В древности в этот день просили дождей для роста семян.
Именины 31 марта празднуют Кирилл, Даниил, Дмитрий и Трофим.
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Приметы на 31 марта:
- Цветет мать-и-мачеха — ждите потепления.
- Прилетели лебеди 31 марта — скоро наступит тепло.
- Кружит мошкара — будет хороший урожай грибов.
- На Кириллов день нельзя ходить в гости — там удачу оставишь.
Что нельзя делать 31 марта:
- В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок.
- Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка, — это может привести к несчастью.
- Не рекомендуется делать покупки — они будут неудачными.
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