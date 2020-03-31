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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 31 марта

31 марта, по церковному календарю, верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского.

Он родился в Иерусалиме. С совершеннолетия принял монашество, а затем его посвятили в сан пресвитера.

В древности в этот день просили дождей для роста семян.

Именины 31 марта празднуют Кирилл, Даниил, Дмитрий и Трофим.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Приметы на 31 марта:

  • Цветет мать-и-мачеха — ждите потепления.
  • Прилетели лебеди 31 марта — скоро наступит тепло.
  • Кружит мошкара — будет хороший урожай грибов.
  • На Кириллов день нельзя ходить в гости — там удачу оставишь.

Что нельзя делать 31 марта:

  • В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок.
  • Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка, — это может привести к несчастью.
  • Не рекомендуется делать покупки — они будут неудачными.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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