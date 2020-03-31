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Факты / Lifestyle

Какого числа Песах в 2020 году

Песах начинают отмечать на 14-й день весеннего месяца нисан. Согласно еврейскому календарю, в 2020 году празднование Песаха начинается в среду, 8 апреля, и продлится оно до четверга, 16 апреля.

Песах – весенний праздник в память исхода евреев из Египта. Этот праздник символизирует обновление мира и освобождение человека. В этот период обретается свобода.

Одни исследователи называют Песах как исход из земли Египетской, а другие связывают с историей праздника – с Исходом из египетского рабства более 3 тыс. лет назад.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Пе-сах многие трактуют, как уста говорящие, что и соответствует главной заповеди праздника Песах – говорить об истории Исхода.

В этот праздник категорически нельзя:

  • употреблять квасные продукты, а также хлеб.
  • есть продукты из пшеницы, овса и ржи;
  • употреблять алкогольные напитки на основе дрожжей, а также солодовые ликеры.

К слову, Факты ICTV составили полный календарь неофициальных праздников на 2020 год.

Фото: Dreamstime

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