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Какой сегодня, 31 марта, лунный день

31 марта Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 8 лунный день.

Хорошее время для полной смены обстановки. Также это благоприятный день для получения и обмена информацией.

Любые важные дела будут удачно складываться, а неприятности сами уйдут от вас.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

8 лунные сутки смогут оградить вас от конфликтных ситуаций и даже помогут получить помощь.

31 марта у многих людей улучшается самочувствие и повышается настроение.

Что можно делать 31 марта: заниматься важными делами.

Что категорически нельзя делать на 8 лунный день: совершать финансовые операции.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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