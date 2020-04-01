День дурака - самые смешные открытки

1 апреля во всем мире отмечают День смеха или День дурака. В этот день разрешается смеяться вдоволь, шутить и разыгрывать друг друга.

Откуда пошел это праздник, неизвестно. Кто-то связывает его с празднованием весеннего равноденствия в Древнем Риме, другие ищут в этом эхо древнегреческих мифов, третьи видят библейские мотивы.

Говорят, смех продлевает жизнь. Поэтому нужно искать как можно больше поводов для положительных эмоций и обязательно каждый день начинать свое утро с улыбки.

И хотя в этом году из-за пандемии коронавируса и карантин не до смеха, все равно попробуйте отыскать каплю позитива и порадоваться от души. А также не забудьте поздравить с этим праздником родственников и друзей.

Для этого сайт Факты ICTV подготовил открытки, которые подарят хорошее настроение и зарядят позитивом.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как отмечают День дурака в разных странах мира.