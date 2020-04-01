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Факты / Lifestyle

День смеха 2020: лучшие поздравления

1 апреля отмечается День смеха. Ежегодно в этот день все шутят и разыгрывают тех, кто рядом.

Во всем мире люди поднимают себе и другим настроение, шутят и радуются в самый веселый и позитивный праздник в году.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем смеха 2020.

***

Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!

***

Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!

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***

Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!

***

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.

***

В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех,
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет.
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!

К слову, ранее мы писали, как отмечают День дурака в разных странах мира.

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