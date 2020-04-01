Погода в Украине на 1 апреля ожидается солнечной на всей территории.

Так, на Западе предусматривают от +5 до +10 днем и от -2 до -7 ночью.

На Севере страны синоптики прогнозируют до +7 градусов днем и до -7 ночью.

В Киеве днем температура будет колебаться от +5 до +7.

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На Востоке ожидается также до +7.

В южных областях страны синоптики прогнозируют до +9 днем.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.