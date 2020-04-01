Термопот: для чего нужен и как выбрать

Термопот — это гибрид чайника и термоса, который используется для нагревания воды и поддержания определенной температуры. Он имеет простую конструкцию: резервуар для воды, нагревательный элемент и систему управления.

Резервуар рассчитан на 2-6 литров, поэтому такие электроприборы используются преимущественно в офисах, кафе, больших семьях. Это простой и удобный способ нагреть сразу большое количество жидкости и поддерживать ее температуру.

Термопот и чайник: в чем отличия

Между чайником и термопотом существует несколько отличий, главные из которых:

объем;

мощность;

скорость нагрева;

функции;

стоимость.

Чайник рассчитан на 3-4 чашки, а термопот может нагреть от 2 до 6 литров жидкости. На кипячение такого объема понадобится довольно много времени, ведь мощность прибора 700-1 000 Вт. Обычный электрочайник имеет мощность около 1 500 Вт, что позволяет быстро вскипятить 1-2 литра воды.

Небольшая мощность делает термопот экономным. В режиме поддержания температуры он потребляет 30-70 Вт. Термопот отличается большими габаритами и весом, требует стационарного размещения. Для удобства пользования он оснащен помпой, поэтому вода наливается автоматически, когда нажимается кнопка.

Кроме того, можно воспользоваться функцией отложенного старта и запланировать время, когда вода должна быть нагретой. В отличие от чайника, термопот может не только кипятить, но и нагревать до 60-90 градусов. Это позволяет выбрать оптимальную температуру для заваривания различных сортов чая и других нужд.

Как выбрать термопот

Чтобы выбрать термопот, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

объем резервуара;

мощность;

нагревательный элемент;

способ подачи воды;

дополнительные функции.

Объем резервуара можно выбирать по своему усмотрению. Чем больше воды вы используете в день, тем больший должен быть и объем. Мощность стартует от 700 Вт, максимальная рекомендуемая — 1 000 Вт.

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В первых моделях термопота использовали открытый нагревательный элемент, но сегодня большинство моделей — дисковые. ТЭН скрывается под диском, поэтому не контактирует с жидкостью и сохранен от накипи. Это продлевает срок службы прибора и помогает сохранять все его функции.

Подача воды может осуществляться автоматически (вода наливается, когда чашку подставляют под устройство), также полуавтоматически (электрический насос начинает работать после нажатия кнопки) или вручную.

Среди полезных дополнительных функций — таймер включения, блокировка при кипячении, выбор температурного режима. Качественная техника делает жизнь комфортной и помогает сэкономить время.

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