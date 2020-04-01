Топ-5 бесплатных курсов от Coursera

Coursera — известный образовательный онлайн-ресурс, созданный профессорами Стэнфордского университета.
На сайте размещено свыше 4 тыс. курсов по 160 предметам и специализациям, которые разрабатывают в лучших университетах мира.
В связи с пандемией Covid-19 ресурс Coursera бесплатно открыл доступ к более чем 3 800 своих курсов.
Читайте: Где в Украине можно легально смотреть фильмы и сериалы онлайн: список и цены
Чтобы карантин стал более продуктивным, Факты ICTV собрали список интересных бесплатных курсов от Coursera.
Гитара для начинающих
Курс англоязычный, доступны русские субтитры
Курс Гитара для начинающих поможет новичкам ознакомиться с необходимыми навыками для игры на акустической или электрической гитаре. Вы сможете изучить простой подход к игре на инструменте. Курс сочетает изучение инструмента, техник исполнения и базовой теории музыки.
Материал представлен понятно и поэтапно: обучение начинается с строения гитары, названий струн и настройки инструмента. Ученики смогут научиться разрабатывать правильную технику и применять теоретические знания к своей игре.
Как написать резюме
Курс англоязычный, доступны русские субтитры
Курс Как написать резюме предлагает научиться создавать качественное профессиональное резюме. Ученикам будут представлены лучшие образцы резюме, а также современные тенденции, связанные с их созданием.
В течение процесса создания резюме учеников будут сопровождать эксперты по вопросам карьеры и профессиональные рекрутеры. Все, что вам понадобится — это компьютер и большое желание создать профессиональное резюме.
Что такое коррупция: антикоррупция и соответствие
Курс англоязычный, доступны украинские и русские субтитры
Вы когда-нибудь платили за то, что вам оказали услугу?
Курс Что такое коррупция поможет понять, в чем разница между чаевыми в ресторане и взяткой за подписание контракта.
Ученикам будут представлены типы и последствия коррупции, а также генезис современных антикоррупционных законов. Авторы курса на примерах США и Великобритании подробно рассмотрят практические стратегии создания политики и процедур соблюдения норм, касающихся предотвращения коррупции.
Теория лжи: профайлинг
Курс русскоязычный
Курс Теория лжи простым и понятным языком дает научные знания и практики, как выявить ложь с помощью вербальных и невербальных методов.
После прохождения курса вы легко научитесь считывать признаки лжи, а также оценивать сильные и слабые стороны оппонента.
Эпидемии — динамика инфекционных заболеваний
Курс англоязычный, доступны русские субтитры
Всего лишь 150 лет назад у людей были очень высокие шансы умереть от инфекционных заболеваний.
С тех пор наука достигла существенных результатов в исследовании инфекционных заболеваний — как инфекция распространяется, как ее можно избежать и вылечить. Однако такие заболевания, как ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулез или грипп, как и ранее, являются основными убийцами во всем мире, и новые заболевания, в частности Covid-19, являются постоянной угрозой для здоровья населения.
Курс Эпидемии — динамика инфекционных заболеваний пригодится не только медикам. Учащиеся узнают все о гриппе, коклюше и малярии, а также оценят важность прививок и роль соцсетей в распространении вирусов.
Недавно Факты ICTV публиковали топ-7 бесплатных образовательных ресурсов детям на время карантина.