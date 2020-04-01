Топ-5 бесплатных курсов от Coursera

Coursera — известный образовательный онлайн-ресурс, созданный профессорами Стэнфордского университета.

На сайте размещено свыше 4 тыс. курсов по 160 предметам и специализациям, которые разрабатывают в лучших университетах мира.

В связи с пандемией Covid-19 ресурс Coursera бесплатно открыл доступ к более чем 3 800 своих курсов.

Читайте: Где в Украине можно легально смотреть фильмы и сериалы онлайн: список и цены

Чтобы карантин стал более продуктивным, Факты ICTV собрали список интересных бесплатных курсов от Coursera.

Гитара для начинающих

Курс англоязычный, доступны русские субтитры

Курс Гитара для начинающих поможет новичкам ознакомиться с необходимыми навыками для игры на акустической или электрической гитаре. Вы сможете изучить простой подход к игре на инструменте. Курс сочетает изучение инструмента, техник исполнения и базовой теории музыки.

Материал представлен понятно и поэтапно: обучение начинается с строения гитары, названий струн и настройки инструмента. Ученики смогут научиться разрабатывать правильную технику и применять теоретические знания к своей игре.

Как написать резюме

Курс англоязычный, доступны русские субтитры

Курс Как написать резюме предлагает научиться создавать качественное профессиональное резюме. Ученикам будут представлены лучшие образцы резюме, а также современные тенденции, связанные с их созданием.

В течение процесса создания резюме учеников будут сопровождать эксперты по вопросам карьеры и профессиональные рекрутеры. Все, что вам понадобится — это компьютер и большое желание создать профессиональное резюме.

Что такое коррупция: антикоррупция и соответствие

Курс англоязычный, доступны украинские и русские субтитры

Вы когда-нибудь платили за то, что вам оказали услугу?

Курс Что такое коррупция поможет понять, в чем разница между чаевыми в ресторане и взяткой за подписание контракта.

Ученикам будут представлены типы и последствия коррупции, а также генезис современных антикоррупционных законов. Авторы курса на примерах США и Великобритании подробно рассмотрят практические стратегии создания политики и процедур соблюдения норм, касающихся предотвращения коррупции.

Теория лжи: профайлинг

Курс русскоязычный

Курс Теория лжи простым и понятным языком дает научные знания и практики, как выявить ложь с помощью вербальных и невербальных методов.

После прохождения курса вы легко научитесь считывать признаки лжи, а также оценивать сильные и слабые стороны оппонента.

Эпидемии — динамика инфекционных заболеваний

Курс англоязычный, доступны русские субтитры

Всего лишь 150 лет назад у людей были очень высокие шансы умереть от инфекционных заболеваний.

С тех пор наука достигла существенных результатов в исследовании инфекционных заболеваний — как инфекция распространяется, как ее можно избежать и вылечить. Однако такие заболевания, как ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулез или грипп, как и ранее, являются основными убийцами во всем мире, и новые заболевания, в частности Covid-19, являются постоянной угрозой для здоровья населения.

Курс Эпидемии — динамика инфекционных заболеваний пригодится не только медикам. Учащиеся узнают все о гриппе, коклюше и малярии, а также оценят важность прививок и роль соцсетей в распространении вирусов.

Недавно Факты ICTV публиковали топ-7 бесплатных образовательных ресурсов детям на время карантина.