Как дезинфицировать респираторы и маски

Респираторные маски типа №95 можно использовать повторно, при условии их правильного дезинфицирования.

Маски №95 плотно прилегают к лицу, состоят из трех защитных слоев, не содержат аллергенов и стекловолокна, и хорошо пропускают кислород. Чтобы такие респираторы можно было использовать повторно, их нужно дезинфицировать.

Способ 1

Оставить респиратор на открытом воздухе в сухую погоду на 3-4 дня, чтобы он полностью высох. Чтобы вирус жил, ему нужна какая-то среда — если полностью высушить маску в течение трех-четырех дней, коронавирус погибнет.

Если вы должны находиться в маске каждый день, рекомендуется купить их четыре штуки: каждый день вы будете надевать новую, а вчерашняя будет отправляться на просушку.

При этом маски лучше не оставлять под открытым солнцем: ультрафиолет разрушает один из слоев маски — полипропилен, из-за чего она может стать неэффективной.

Способ 2

Простерилизовать респиратор в духовке, подвесив его так, чтобы он не касался металлических поверхностей. Вирус SARS-CoV-2 погибает при получасовой температуре 65°C и выше.

Когда снимаете маску, не трогайте руками ее внутреннюю часть. После снятия респиратора обязательно вымойте руки с мылом в течение 20 секунд.

Одноразовые медицинские маски нужно менять каждые два часа, однако, если у вас тканевые маски, то их следует каждый день стирать и пропаривать утюгом.

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