Apple представит iPhone 9 15 апреля.

Об этом сообщил американский блогер Джон Проссер. По его словам, это решение было принято на совещании компании.

iPhone 9 поступит в продажу 22 апреля.

Читайте: Apple создает систему, которая не позволит людям подглядывать в чужой iPhone

iPhone 9 получит такой же дизайн, как у iPhone 8. У него будет 4.7-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ хранилища и три расцветки: черная, белая и красная.

Работать гаджет будет на чипе A13 Bionic, как в iPhone 11. Цена смартфона будет бюджетной – около $400.

Напомним, 19 марта Apple без публичной презентации анонсировала выход нового iPad Pro и обновленного MacBook Air.