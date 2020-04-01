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Как iPhone 11, но за $400: iPhone 9 представят в апреле

Apple представит iPhone 9 15 апреля.

Об этом сообщил американский блогер Джон Проссер. По его словам, это решение было принято на совещании компании.

iPhone 9 поступит в продажу 22 апреля.

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iPhone 9 получит такой же дизайн, как у iPhone 8. У него будет 4.7-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ хранилища и три расцветки: черная, белая и красная.

Работать гаджет будет на чипе A13 Bionic, как в iPhone 11. Цена смартфона будет бюджетной – около $400.

Напомним, 19 марта Apple без публичной презентации анонсировала выход нового iPad Pro и обновленного MacBook Air.

Фото: Dreamstime

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