1 апреля отмечается Всемирный день дурака или День смеха. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.

К тому же, сейчас во всей Украине продолжается карантин, поэтому поднять настроение близкому человеку — это замечательный поступок!

Однако обратите внимание, что от розыгрыша должно быть весело всем, а не только исполнителю. Главное правило первоапрельских шуток — не обидеть человека.

Мы собрали для вас 5 оригинальных идей, как разыграть друга на карантине.

Песня в радиоэфире

Этот розыгрыш больше подойдет для вашей второй половинки.

Попросите кого-то из друзей позвонить вашей девушке и представиться диджеями радиостанции.

У них сейчас в прямом эфире романтическая рубрика, и вот они набрали случайный номер, попали на нее — и теперь она должна исполнить песню своему парню.

Подчеркните, что отказываться очень некрасиво, ведь ее уже слушают тысячи людей.

Кто сильнее

Если вам уже надоело сидеть дома, а соседи на время карантина стали вашими лучшими друзьями, устройте для них небольшой розыгрыш.

Возьмите длинную веревку и привяжите противоположные в коридоре двери веревками друг к другу и постучите в обе двери. Пусть померяются силами!

Однако такой пранк стоит устраивать, если вы хорошо знакомы со своими соседями и уверены, что в дальнейшем проблем не возникнет.

Новый рабочий стол

Если ваш друг не расстается с компьютером, сделайте скриншот его рабочего стола. Сохраните изображение в файл и откройте в программе просмотра изображений. Наслаждайтесь тем, как ваш друг попробует открыть меню Пуск или кликнуть на ярлык.

Адекватная реакция

Подобные розыгрыши становятся все популярнее в Tik-Tok. Суть заключается в том, чтобы предстать перед своим знакомым в необычном образе и снять его реакцию на видео.

Например, можно сделать себе окровавленное лицо, создать в соседней комнате грохот и выбежать в таком виде к знакомому.

Англоязычный друг

Ну и простенький прикол напоследок.

Для начала найдите человека, который отлично или хорошо знает английский язык и попросите на английском сказать следующие слова:

Я один мяч. Я две пиццы. Голубая вода.

По статистике, 99,9% только что попытались это сделать.