1 апреля отмечается Всемирный день дурака и День смеха. В этот день принято разыгрывать своих друзей и улучшать настроение окружающим.

Также верующие отмечают день двух христианских святых — Хрисанфа и Дарьи Римских, живших в 3 веке.

Именины сегодня празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

Народные приметы на 1 апреля:

Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.

Дождь на Дарьи — признак того, что летом засухи не будет.

Залежавшийся снег — лето будет плохим.

Ночью звезд не видно — погода в ближайшее время будет теплой.

Какая погода на 1 апреля — таким будет и октябрь.

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Что нельзя всего делать 1 апреля:

нельзя ругаться;

нельзя заниматься тяжелой физической работой;

нельзя злоупотреблять спиртным.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.