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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 1 апреля

1 апреля отмечается Всемирный день дурака и День смеха. В этот день принято разыгрывать своих друзей и улучшать настроение окружающим.

Также верующие отмечают день двух христианских святых — Хрисанфа и Дарьи Римских, живших в 3 веке.

Именины сегодня празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

Народные приметы на 1 апреля:

  • Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.
  • Дождь на Дарьи — признак того, что летом засухи не будет.
  • Залежавшийся снег — лето будет плохим.
  • Ночью звезд не видно — погода в ближайшее время будет теплой.
  • Какая погода на 1 апреля — таким будет и октябрь.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Что нельзя всего делать 1 апреля:

  • нельзя ругаться;
  • нельзя заниматься тяжелой физической работой;
  • нельзя злоупотреблять спиртным.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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