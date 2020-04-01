1 апреля отмечается Всемирный день дурака и День смеха. В этот день принято разыгрывать своих друзей и улучшать настроение окружающим.
Также верующие отмечают день двух христианских святых — Хрисанфа и Дарьи Римских, живших в 3 веке.
Именины сегодня празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.
Народные приметы на 1 апреля:
- Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.
- Дождь на Дарьи — признак того, что летом засухи не будет.
- Залежавшийся снег — лето будет плохим.
- Ночью звезд не видно — погода в ближайшее время будет теплой.
- Какая погода на 1 апреля — таким будет и октябрь.
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Что нельзя всего делать 1 апреля:
- нельзя ругаться;
- нельзя заниматься тяжелой физической работой;
- нельзя злоупотреблять спиртным.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.