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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 1 апреля, лунный день

В среду, 1 апреля, Луна пребывает в знаке Рак. Это 9 лунный день.

Благоприятный день для заключения важных сделок и кардинальных изменений. Рекомендуется больше времени уделить саморазвитию.

Астрологи советуют осторожнее относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть риск, что вам придется долго ждать возврата средств.

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В 9 лунный день необходимо сдерживать негативные эмоции и просить прощения у близких.

Что можно делать 1 апреля: заключать важные сделки.

Что категорически нельзя делать в 9 лунный день: вступать в конфликты.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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