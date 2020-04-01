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Факты / Lifestyle

С 1 апреля, животные: две собаки врезались в стеклянные двери одна за другой

В Китае владельцы двух собак не придумали ничего лучше, чтобы повеселиться во время самоизоляции, как обмануть четвероногих при помощи стеклянных дверей.

Камеры сняли, как две очаровательные собаки, похожие на игрушечных пуделей, врезаются в стеклянные двери одна за другой.

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На видео видно, что животных зовет к себе девушка на улице. Собаки с восторгом бегут к двери, прежде чем пожалеть о своем решении.

Напомним, видео футболиста к популярному челленджу Оставайся дома стало вирусным из-за собаки-хамелеона.

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