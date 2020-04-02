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Факты / Lifestyle

Дождь, солнце и +14: какой будет погода на выходные (КАРТА)

В субботу, 4 апреля, небольшие дожди ожидаются на западе и севере страны, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Самую высокую дневную температуру синоптики прогнозируют на Закарпатье, в центре, на юге и востоке Украины — до +14.

В северных регионах — от +9 до +11, на западе местами максимум +7.

В Киеве дождь, ночью 1-3, а днем ​​9-11 выше нуля.

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Погода 4 квітня 2020

В воскресенье, 5 апреля, на всей территории Украины установится сухая и солнечная погода, хотя ночью местами возможны заморозки.

На Закарпатье и юге до +14, в западных областях +12, на севере и в центре +11.

В восточных регионах максимум +10.

В столице сухо, ночью от 0 до +2, днем ​​8-10 градусов тепла.

Погода 5 квітня 2020

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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