В субботу, 4 апреля, небольшие дожди ожидаются на западе и севере страны, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Самую высокую дневную температуру синоптики прогнозируют на Закарпатье, в центре, на юге и востоке Украины — до +14.

В северных регионах — от +9 до +11, на западе местами максимум +7.

В Киеве дождь, ночью 1-3, а днем ​​9-11 выше нуля.

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В воскресенье, 5 апреля, на всей территории Украины установится сухая и солнечная погода, хотя ночью местами возможны заморозки.

На Закарпатье и юге до +14, в западных областях +12, на севере и в центре +11.

В восточных регионах максимум +10.

В столице сухо, ночью от 0 до +2, днем ​​8-10 градусов тепла.

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