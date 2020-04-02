В субботу, 4 апреля, небольшие дожди ожидаются на западе и севере страны, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Самую высокую дневную температуру синоптики прогнозируют на Закарпатье, в центре, на юге и востоке Украины — до +14.
В северных регионах — от +9 до +11, на западе местами максимум +7.
В Киеве дождь, ночью 1-3, а днем 9-11 выше нуля.
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В воскресенье, 5 апреля, на всей территории Украины установится сухая и солнечная погода, хотя ночью местами возможны заморозки.
На Закарпатье и юге до +14, в западных областях +12, на севере и в центре +11.
В восточных регионах максимум +10.
В столице сухо, ночью от 0 до +2, днем 8-10 градусов тепла.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.